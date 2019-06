Četru Rīgas domnieku izslēgšana no “Saskaņas” – sods par nepaklausīšanu Ušakovam

Tomēr jaunais Rīgas mērs Dainis Turlais (GKR), kura koalīcijā šobrīd ir mazāk nekā puse no Rīgas domniekiem, ar četrinieku runāt par sadarbību neplāno: “Es to nedarīšu. Vai to darīs “Saskaņas” frakcija – nezinu, stipri šaubos. Domāju, ka tai virzienā droši vien atpakaļceļa nav. (..) Šie kolēģi rīkojušies ir nesaskaņoti, par ko viņi arī ir sodīti. Un es domāju, ka tas ir pareizs solis, jo uz tāda diktāta vai kaut kāda reketa bāzes strādāt kopā nav iespējams.”