Ozolnieku novadā no dīķa izcelts 18 gadus vecs puisis

Divas brīvprātīgo grupas pārmeklēja apkārtni, izstaigāja aizaugušu mežu. Bezvēsts.lv kinologi pārmeklēja ceļu malas un dīķu krastus. Viens no suņiem uzreiz deva signālu, ka vienā no dīķiem varētu atrasties noslīkušais cilvēks. No laivas ar speciālu aparatūru to pārbaudīja divi brīvprātīgie.