Video: no "Saskaņas" izslēgtie RD deputāti informē par jaunas frakcijas izveidošanu

Taujāti par iespējamo koalīcijas iniciatīvu atbrīvot Baraņņiku un Rosļikovu no ieņemamajiem amatiem, domnieki atkārtoti norādīja, ka "pie krēsliem neturas", taču izvairīgi komentēja to, vai paši būtu gatavi no amatiem atkāpties. "Zīlēt, kā rīkosimies, ir sarežģīti. Ja vairums lems par kāda atbrīvošanu no amata, viņiem ir visas tiesības to darīt. Ejot šo ceļu, mēs zinājām, ar ko riskējam," sacīja Baraņņiks.