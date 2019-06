Augsne appelējusi - ko nu?

Balta pelējuma sēne, kas uzmetusies uz augsnes, parasti ir saprofītu sēne, kas nav kaitīga pašam augam, tomēr tas ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā ar augsni. Pelējums visbiežāk ir indikators tādām problēmām kā pārlaistīšana, neveiksmīga notekas sistēma vai veca augsne, kuras organiskajiem komponentiem pūstot, rodas pelējums. Saprofītu sēni uz augsnes var atstāt, taču, ja kāds no mājiniekiem cieš no alerģijām vai astmas vai arī sēne vizuāli traucē, no tās var samērā vienkārši atbrīvoties.