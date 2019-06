"Gruzijas Jūrmala" Batumi un tās daudzās sejas. Ceļojuma piezīmes

Tbilisi ar lidmašīnu sasniedzam nakts vidū, bet pēc tam sēžamies vietējā busiņā un mērojam aptuveni piecas stundas garo ceļu uz Batumi, vietām izbraucot līkumus gruzīniem raksturīgajā, jāsaka - diezgan ekstrēmajā braukšanas manierē. No trauslā miega mani izrauj sauciens: «Ei rebjata, počti Batumi!» Paskatos pa busiņa logu, un patiešām - koši zilajos Melnās jūras ūdeņos kā futūristiska augstceltņu oāze iestiepjas tā Batumi daļa, kuru pirmo ierauga tūristi.

Gruzija - Latvijas tūristu jaunais «karstais» galamērķis

No Latvijas uz Gruziju patlaban ved divi aviomaršruti: airBaltic piedāvātais Rīga-Tbilisi un WizzAir maršruts Rīga-Kutaisi.

Latviešu vidū Gruzija ir kļuvusi par ļoti iecienītu ceļojumu galamērķi. Daudzveidīgā daba, vīna darītavas, gardā virtuve un izslavētā gruzīnu viesmīlība pērn uz Gruziju atvilināja nedaudz vairāk kā 17 000 tūristu no Latvijas – par 50% vairāk gadu iepriekš.

Lai nopeldētos vai pagulšņātu jūras malā, pat nekur nav jābrauc - to var darīt turpat centrā! Vakaros Batumi ir aktīva naktsdzīve. Pie jūras esošās āra kafejnīcas pievilina atpūtniekus ar dzērieniem, ēdieniem un bieži vien arī skaļu mūziku - gan krievu hītiem, gan amerikāņu popdziesmām. Panorāmas rats, uz kura naktī ņirb krāsainas gaismiņas. Jo tuvāk jūrai, jo vairāk viss piemērots tūristu vajadzībām, tāpēc arī radies ceļabiedrenes salīdzinājums ar Jūrmalu.

Taču tā ir tikai viena no Batumi sejām. No pludmales ejot dziļāk iekšā pilsētā, paveras sakoptais, modernais centrs ar jaunceltnēm un vietējām kultūras bagātībām. Īpaši skaists ir Eiropas laukums, kurā slejas statuja «Mēdeja ar zelta aunādu». Leģenda vēsta, ka Kolhīdas valdnieka Aiēta meita esot iemīlējusies jūrasbraucēju argonautu vadonī Jāsonā un palīdzējusi viņam no pašas tēva nozagt zelta aunādu.