Igaunijas akadēmiskie darbinieki brīdinājuma streikā aicina valdību pildīt vienošanos

Lēmums par šādu protesta akciju tika pieņemts pagājušajā nedēļā, kad noskaidrojās, ka jaunajā četru gadu budžeta stratēģijā, par ko vienojusies valdība, nav izpildīts solījums palielināt finansējumu zinātnei līdz 1% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Pagājušā gada decembrī vienošanos par zinātnes finansējuma palielināšanu līdz 1% no IKP parakstīja visas Igaunijas partijas, izņemot Konservatīvo tautas partiju (EKRE), kura paziņoja, ka šis plāns neesot pietiekami ambiciozs un finansējumu vajadzētu palielināt pat līdz 2% no IKP, taču jaunā stratēģija paredz, ka arī turpmākajos četros gados zinātnes finansējums paliks līdzšinējā līmenī - 0,71% no IKP.