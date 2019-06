Sprūda krimināllietu aizvien nesāk skatīt pēc būtības; tiesas sēdes turpināsies septembrī

Šodienas tiesas sēdē izcēlās asas debates par lietā esošajiem materiāliem un tajos atrodamo fizisko personu informāciju, proti, starp lietas dalībniekiem izdalītajiem elektroniskajiem lietas materiāliem atrodama vairāku lietas dalībnieku un to ģimenes locekļu personīgie dati, tostarp bērnu bildes un medicīniska rakstura informācija.

Attiecīgi vairāki aizstāvji tiesai lūdza no izdalītajiem elektroniskajiem materiāliem izņemt šo informāciju, kā arī vērsa tiesas uzmanību uz to, ka prokuratūra, sagatavojot lietas materiālus nodošanai tiesai, nav pienācīgi rūpīgi izturējusies pret savu darbu. Aizstāvji arī lūdza, lai abi lietas prokurori - Uldis Cinkmanis un Zane Pavāre - atstādina sevi no lietas tālākas izskatīšanas. Tāpat aizstāvji tiesai lūdza, lai lieta tiktu atkārtoti nosūtīta uz prokuratūru, lai novērstu tajā konstatētos trūkumus.