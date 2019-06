Brīdina par pārmērīgas sauļošanās ietekmi uz ādas veselību

Tāpat, kā norāda centra speciālisti, ieteicams aptaujāt vecākus un vecvecākus par saslimstību ar ādas vēzi ģimenē. Ja kāds no radiniekiem ar to slimojis, pastāv lielāka iespēja saslimt ar ādas audzēju un attiecībās ar sauli jābūt piesardzīgākam. SPKC uzsver, ka īpaši bīstami ir saules apdegumi, kas palielina risku saslimt ar melanomu.

Centrā atgādina, ka vasarā no plkst.11 līdz 15 jāizvairās no atklātiem saules stariem, jo dienas vidū saule ir visaktīvākā - Zemes virsmu sasniedz aptuveni 60% visa diennakts UV staru daudzuma. Ja iespējams, SPKC aicina āra aktivitātes un darbus plānot no rīta vai vakarā, kad ir vēsāks, dienas karstāko laiku pavadot ēnā vai iekštelpās.