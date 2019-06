Sastrēgumu mazināšanai caurlaides iebraukšanai Jūrmalā aicina iegādāties elektroniski

Divvirzienu satiksme no plkst.8 līdz 14 tiks izveidota Jūras ielā, posmā no Turaida ielas līdz Konkordijas ielai, bet no plkst.9 līdz 15 tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme Ikšķiles un Raunas ielās. No plkst.9 līdz 15 būs slēgta autostāvvieta Dzintaru mežaparkā starp Ļaudonas un Lazdonas ielām, aizliegta transportlīdzekļu stāvēšanu autostāvvietā Rembates ielā pie Dzintaru mežaparka.