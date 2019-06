Remontu dēļ būtiskākie satiksmes ierobežojumi pie Pāvilostas, uz Jūrmalas šosejas un Jelgavas apkārtnē

Vairāk nekā pusstunda ceļā vajadzīga, lai izbrauktu remontposmus no Gulbenes Balvu virzienā, no Tērvetes Lietuvas robežas virzienā un no Ēdoles līdz Jūrkalnei. Plaši satiksmes ierobežojumi ieviesti arī uz Vidzemes šosejas "Sēnītes" un Bērzkroga posmos.