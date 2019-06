Burovs: Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas būtu labākas nekā mocības vēl divus gadus

Lai arī Burovs intervijā NRA vairākkārt kritizējis "Saskaņā" notiekošo, par iespējamo "šķiršanos" no šīs partijas viņš izteicies nekonkrēti. "Šobrīd stāsts nav par to, ka mēs varētu "uzmest" "Saskaņu", stāsts ir par to, ka, ja mēs tā darītu, mēs patiesībā "uzmestu" mūsu elektorātu - rīdziniekus," norādījis Burovs.