Kā noteikt, vai sieviete tēlo orgasmu vai ne?

Interesantākais, ka sieviete to spēj izdarīt pat fiziski - liekot sakļauties ciešāk maksts muskuļiem un radot ķermenī konvulsijas. Daba ir par to parūpējusies; ja sievietei ir nepieciešams maldināt savu partneri, tad viņa to izdarīs augstākajā līmenī.