Izstāde “Alus kausi un trauki” muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

Tuvojoties latviešu gadskārtas svētkiem, muzejā būs skatāma izstāde, kas veltīta vienam no iemīļotākajiem latviešu dzērieniem un to ražotājiem. Izstādē redzamā kolekcija piedāvā pārliecināties par augsto estētiku, nevainojamo gaumi alus produkcijas fasējumā un pasniegšanā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Izstāde aicina pavērt pagātnes aizkaru un atklāt krāsainu, košu un pats galvenais – gaumīgu un estētisko pasauli.

Alus kā atspirdzinošs un mazliet reibinošs dzēriens pazīstams jau sen. Tā darīšanas un lietošanas kultūra cauri laikiem un kultūrām ir gan attīstījusies, gan piedzīvojusi pagrimumu. Arī pie mums, Latvijas teritorijā, kas līdz 1918. gadam bija daļa no Krievijas impērijas, notiekošais nebija izņēmums. Savstarpējā konkurence veicināja vēlmi vienam no otra atšķirties, ar to izskaidrojama alus taras (pudeļu, mucu, krūku u. c. trauku), etiķešu, korķu, paliktņu, reklāmas plakātu, pastkaršu un citas atribūtikas oriģināla, individuāli atšķirīga un skaista noformēšana. Tāpat tika piedomāts pie alus pasniegšanas veida — tos pasniedza skaistos kausos un glāzēs, kas alus baudīšanu padarīja par īpašu notikumu.