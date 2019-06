Lietuvas uzņēmums "Ekoatliekos" vērsies KNAB par "Getliņi EKO" iepirkumu

Vēstulē teikts, ka "Ekoatliekos" ir pieredze bioloģisko sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveidē un to darbības nodrošināšanā, tāpēc "Ekoatliekos" apsvēra iespēju piedalīties "Getliņi EKO" rīkotajā iepirkumā - atklātā konkursā "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"". Tomēr, iepazīstoties ar iepirkuma noteikumiem un tajā iekļautajām prasībām, "Ekoatliekos" bijis spiests atteikties no ieceres piedalīties konkrētajā iepirkumā, jo uzņēmumam radušās aizdomas par to, ka iepirkums ir izstrādāts kāda konkrēta iepriekš izvēlēta pretendenta interesēs.