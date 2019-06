Ugunsgrēkā Valmierā cietuši trīs cilvēki

Vakar ap plkst. 21.30 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Valmieru, kur no dzīvojamās mājas bija redzamas liesmas. Notikuma vietā tika konstatēts, ka deg divstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī virtuve, kā arī mansarda un jumta konstrukcijas 35 kvadrātmetru platībā. Divu stundu laikā ugunsgrēks tika likvidēts.

Ap plkst. 22.30 VUGD saņēma izsaukumu uz Kastrānes ielu Rīgā, kur no dzīvojamās mājas loga nāca dūmi. Ugunsdzēsēji notikuma vietā konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izveda vienu cilvēku.