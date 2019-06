Atskats uz Porsche Road Tour 2019

Ir lietas, kuru nevar būt par daudz, un viena no tām ir labs auto. Ideālā gadījumā pat vairāki labi auto, kā tas bija maija pēdējā nedēļā sporta kompleksā 333 un tā apkārtnē notikušajā Porsche Road Tour 2019. Tā bija lieliska iespēja izmēģināt jaunākos Porsche modeļus tiem ierastā vidē sacīkšu trasē, veiklības braucienu līkločos, kā arī zīmola spēkratiem neierastos apstākļos, no kuriem drīzāk gribas turēties tālāk. Tas bija jauks piedzīvojums, tādēļ vēlreiz labprāt atskatāmies uz to caur oficiālo foto un video prizmu.