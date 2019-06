Džonsons pārliecinoši izvirzās vadībā cīņā par Mejas amatu

No pirmajām debatēm, kas notika svētdien, Džonsons izvairījās, un visas kampaņas laikā viņš bijis ļoti piesardzīgs savās publiskajās izpausmēs.

Otrdienas debatēs Džonsons sevi pasniedza kā vienīgo politiķi, kurš spēs panākt Lielbritānijas veiksmīgu izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), par ko 2016.gada referendumā nobalsoja 52% vēlētāju.

Taču nedz Džonsons, nedz kāds cits no kandidātiem nepacēla roku, kad debašu vadītājs aicināja to darīt tam, kurš var garantēt uzstāšanos no ES 31.oktobrī.