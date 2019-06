Līgo svētku tradīcijas mijas ar Instagramētiem vainadziņiem un pliko skrējieniem

Līgo svētki ir vieni no Latvijas sabiedrībā plašāk svinētajiem svētkiem, tos svin 96% sabiedrības. Svētkus atzīmē visu paaudžu cilvēki, turklāt tā kā kalendārā šī diena ir iezīmētā kā brīvdienas, svētki tiek svinēti neatkarīgi no cilvēku etniskās piederības. Turklāt arvien biežāk dažas no visiem pazīstamajām svētku tradīcijām tiek pielāgotas atbilstoši mūsdienu dzīves ritmam un urbānajai videi.