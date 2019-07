Akcīzes nodoklis: Švecova citē datus ārpus konteksta

Arguments, ka Igaunija samazinās akcīzes nodokli, tādēļ Latvijas pierobeža varētu zaudēt kaimiņvalsts alkohola tūristus un līdz ar to arī nodokļu ieņēmumus, viņu nepārliecināja. Savu pozīciju viņa aizstāvēja arī no Saeimas tribīnes, taču izmantoja kontekstam neatbilstošus un tādējādi maldinošus datus.

“Vai jūs domājat, ka patiesībā ir rezultāti, ka palielināsies akcīzes ieņēmumi? Jūs maldāties. No kopējo izvesto alkoholisko dzērienu apmēra tikai 10,7 procenti ir izvesti uz ES valstīm, tajā skaitā Igauniju. Un patiesībā 89,3 procenti alkoholisko dzērienu eksportēja uz Krieviju. Tātad arī lielāki ienākumi budžeta nodokļos bija iekasēti nevis no Igaunijas pierobežas tirdzniecības, bet no Šeflera kungam piederošā uzņēmuma, kas realizē alkoholu Krievijā,” teica deputāte.

Neskatoties uz to, ka alkoholu iegādājas, piemēram, igauņi un izved patēriņam Igaunijā, VID to neiekļauj statistikas datos pie alkohola, ko nosūta uz citām ES valstīm, skaidro dienests. Tā kā dzērieni pārdoti Latvijā un akcīzes nodoklis par to samaksāts šeit, to uztver kā alkoholu, kas realizēts Latvijā.