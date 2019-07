Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir pagājušas, taču cīņa par ES vadošo amatu sadali rit pilnā sparā. Lai gan ES dalībvalstu līderi ir panākuši zināmu vienošanos , tomēr lielu daļu no izvirzītajām kandidatūrām vēl ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam. Redzot potenciālo jauno vadības sastāvu, rodas jautājums par to kā tas varētu ietekmēt visu organizāciju un arī Latviju?

Otrdien, 2. jūlijā Eiropas Savienības dalībvalstu līderi aizvadīto Eiropas Parlamenta vēlēšanu zīmē panāca vienošanos par potenciālo bloka augstāko amatu sadali. Tiesa gan, katram no tiem (izņemot Eiropadomes prezidenta vietu un Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietu) vēl ir nepieciešams Eiropas Parlamenta apstiprinājums, tāpēc pašreizējā amatu sadalījumā vēl ir iespējamas izmaiņas. Tomēr esošais piedāvājums pagaidām izskatās sekojošs.

«Tomēr viņu ceļš noteikti nebūs viegls, jo dalībvalstīm ir galīgais vārds daudzos jautājumos. Tomēr ja šo vadītāju figūras būtu redzamākas un tiem būtu spilgtas personības, tad arī ar harizmas palīdzību varētu izdoties skeptiskās dalībvalstis pārliecināt. Jāpārliecina būtu par to, ka vajag vairāk, nevis mazāk Eiropas,» apgalvo Austers.

Turpinot komentāru, pētnieks arī vērš uzmanību uz to, ka īstenībā šāds dalībvalstu līderu piedāvājums liecinot par to, ka bloka iekšienē samazinās Vācijas ietekme. «Tas ir saistīts gan ar pašas Merkeles personību – viņas pašreizējo veselības stāvokli un politiskās karjeras gaidāmo noslēgumu, gan arī ar Vācijas ekonomikas nelielo pasliktināšanos,» norāda Austers.

«Viņa ir pieredzējusi politiķe un ilgstoši ir bijusi arī Vācijas aizsardzības ministre. Eiropas Savienības budžeta veidošanas un arī nākamajos ES integrācijas centienos no komisijas varētu tikt iniciēti vairāki jautājumi, kuri attiecas uz Eiropas drošības savienību, sadarbību ar ASV un mijiedarbību ar NATO. Es pieļauju, ka tas varētu būt viņas dabiskais jautājums,» saka Bukovskis.

Pētnieks arī vērš uzmanību uz to, ka sievietes nozīmēšana par Eiropas Komisijas vadītāju būtu būtiska. «Tas varētu sūtīt pozitīvu signālu pasaulei,» saka Bukovskis.

Par Latviju runājot, Kārlis Bukovskis arī norāda, ka mums šāds amatu sadalījums būtu jāvērtē nedz negatīvi, nedz pozitīvi. «Urzula fon der Leiena nebūt nav bijusi Latvijai nedraudzīgākais cilvēks un es domāju, ka Baltijas valstīm kā tādām viņa absolūti nav slikts variants. Atcerēsimies, ka Lietuvas karaspēks ir veicis militāros iepirkumus tad, kad viņa ir bijusi Vācijas aizsardzības ministre,» norāda eksperts. «Mums būtu arī jāskatās uz to, cik ietekmīgos amatos varētu nokļūt Latvijas Eiropas Parlamenta deputāti. Vismaz šobrīd varētu izskatīties, ka Roberts Zīle savā grupā varētu būt daudz ietekmīgāks,» saka Bukovskis.

Līdzīgās domās ir arī Aldis Austers. Viņš domā, ka Latvijai sastrādāties ar jauno Eiropas Savienības vadību nebūtu būtiskas problēmas. «Es domāju, ka Latvijas faktors ir salīdzinoši nenozīmīgs. Ir ļoti grūti iedomāties to, ka kāds no iepriekš minētajiem līderiem būtu ar lielām pretenzijām pret Latviju vai mazajām Eiropas Savienības valstīm,» apgalvo eksperts.

Tomēr nav vēl pagaidām īsti skaidrs, ka viņš varētu vēlreiz ieņemt viceprezidenta posteni. «Šeit ir jautājums par to, vai nākamais Eiropas Komisijas prezidents pieturēsies pie Junkera ieviestā viceprezidentu amatu sadalījuma, kura ietvaros viņš centās mazināt problēmu, ka komisāru vienkārši ir par daudz. Jebkurā gadījumā es nedomāju, ka Dombrovska kļūšana arī vienkārši par komisāru būtu karjeras solis atpakaļ vai arī kritiens. Ja dažiem no komisāriem iedod kādas pārraugošākas tēmas, tas uzreiz nenozīmē to, ka tie kļūst ietekmīgāki,» saka Bukovskis.