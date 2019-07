Vai akliem cilvēkiem ir labāka dzirde?

Uztvere parādās, kad smadzenes interpretē signālus, kurus tām nogādā sensorie orgāni. Informāciju, kas pienāk no dažādiem sensorajiem orgāniem, apstrādā dažādas smadzeņu daļas. Vizuālā smadzeņu garoza apstrādā vizuālo informāciju, bet dzirdes garoza apstrādā skaņas informāciju. Kad spēja dzirdēt vai redzēt ir zaudēta, smadzenes izdara kaut ko apbrīnojamu – tās pārstrukturē attiecīgās smadzeņu daļas funkcijas.

Akliem cilvēkiem vizuālajai garozai, nesaņemot signālus no sensorā orgāna, kļūst “garlaicīgi”, tāpēc tā sāk sevi pārkārtot, kļūstot daudz jūtīgāka pret informāciju no citiem sensorajiem orgāniem. Tāpēc, lai arī akli cilvēki ir zaudējuši redzi, tomēr viņu smadzenēs ir atbrīvojusies lieka daļa, kas apstrādā informāciju no citiem sensorajiem orgāniem.