LM esot izpildījusi saistības pret psihoneiroloģiskajā slimnīcā "aizmirsto" zēnu

Pēc viņas paustā, šī gada maija beigās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore Inese Šmitiņa izdeva lēmumu, ar kuru nolemts piešķirt jaunietim apgādnieka zaudējuma pensiju no 2004.gada 21.maija jeb adopcijas atcelšanas brīža, un izmaksāt to, ņemot vērā jau izmaksāto apgādnieka zaudējuma pensiju no 2018.gada 20.maija.