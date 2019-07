Politologs: Zepa izredzes kļūt par Rīgas mēru nav lielas

Vienlaikus Zeps sacīja, ka ar "Saskaņu" LA sadarboties neplāno nekādos apstākļos, jo partijas pozīcija vienmēr ir bijusi cīnīties ar "Saskaņu", jo šī partija, pēc viņa domām, nerīkojas rīdzinieku interesēs, bet īsteno savu politiku. "Plus "Saskaņa" nepārtraukti provocē un māna opozīcijā esošos deputātus, solot šo to, kā rezultātā opozīcija tiek novājināta," pauda deputāts.

Mēra ievēlēšanai nepieciešama 31 balss. "Saskaņas" un GKR bloku veido 28 deputāti - 17 no "Saskaņas" un 11 no GKR.

Opozīcija tikmēr palikusi 25 domnieku sastāvā - četri deputāti ir no partijas "Vienotība", seši no "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, septiņi no JKP un astoņi no LA.