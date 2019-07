Niknie dārza ienaidnieki jeb kā atbrīvoties no Spānijas kailgliemežiem

Latvijā Spānijas kailgliemeži ir parādījušies samērā nesen - tie dārzus iekaro vien pēdējos desmit gadus. Šis ir viens no Eiropas nozīmīgākajiem lauksaimniecības kaitēkļiem, kam ir arī maz dabisko ienaidnieku - Spānijas kailgliemezis negaršo ežiem, putniem, pat dažām vaboļu sugām, kas savā ēdienkartē iekļauj gliemežus. Tieši tāpēc bez dārznieka iejaukšanās gliemji var pārņemt veselu dārzu.

Labākā un iedarbīgākā metode pret gliemjiem - to savākšana, vēsta 2015. gada Ārhusas universitātes pētījums. Gliemji, atšķirībā no citiem kaitēkļiem, spēj pretoties indēm un lamatām. Dāņu pētnieki secinājuši, ka pret Spānijas kailgliemežiem nelīdzēs alus lamatas, kurās citas gliemežu sugas noslīkst. Iedarbīgs līdzeklis ir specializētas gliemežu indes, taču tās apdraud arī citus dārza iemītniekus - ežus, kukaiņus un putnus. Kā skaidro pētnieki, indes ir "abpusgriezīgs zobens" - ar tām atbrīvosies no gliemežiem, bet arī samazināsi dārza bioloģisko daudzveidību.