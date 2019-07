Rāvja un Millera advokāti izvirzītās apsūdzības sauc par neizprotamām

Viņš nesaprotot, kā Rīgas domes deputāti un Latvijas Universitātes (LU) rektora vietnieci Baibu Broku (VL-TB/LNNK) var vainot par kukuli, ja naudu saņēmuši sportisti, to iztērējot pasaules kausā.

"Lieta nevis nopietna, bet pirmšķietami absurda. Tur nekāda nopietnība nav, tādēļ ka atzīta sporta organizācija, kura saņēmusi daudz un dažādus ziedojumus, cik mēs redzam no oficiāliem pārskatiem, [un tos] iztērējusi sportistu dalībai pasaules kausos, neviena lieka tēriņa. Kā no tā var sadzejot vai radīt pirmšķietamas aizdomas, ka bijusi kaut kur korupcija, tas ir pagaidām neizskaidrojami un neaptverami. Mērķis ir, lai, acīmredzot, Broka no politikas tiktu izslēgta," skaidroja Tihonovs.