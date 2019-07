Urbanovičs: Rīgas domē notiekošajās dīvainībās neredzu nekādu stratēģiju

"Valdes sēdē, kad izslēdza no partijas četrus Rīgas domes deputātus, es pateicu, ka problēma nav attiecībās ar šiem četriem, bet tā ir iekšējās sadarbības problēma, kura tagad parādījās. Tad es arī pateicu, ka labākais, kas varētu notikt, ir ārkārtas vēlēšanas. Ja tās nenotiks, tad jau regulārajās vēlēšanas, kurām jānotiek 2021.gadā, viņiem visiem vajadzētu uzņemties atbildību un nevienam, kas ir šeit bijis klāt, nevajadzētu startēt uz nākamajām velēšanām. Kā es sapratu, uz mani ļoti apvainojās. Bet man prasīja manu viedokli, un es to pateicu," skaidro Urbanovičs.

Kā ziņots, vasaras sākumā sašķēlās partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija - no tās "par rupjiem pārkāpumiem" tika izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri vēlāk tika izslēgti arī no partijas. Vēlāk Rīgas domē "papluka" arī līdzšinējo opozicionāru rindas, kā rezultātā nevienai no pusēm vairs neizdodas nodrošināt balsu vairākumu, līdz ar to galvaspilsēta ir palikusi bez mēra. Ja domes priekšsēdētāju neizdosies ievēlēt līdz 20.augustam, tad Saeima būs tiesīga domi atlaist un notiks ārkārtas vēlēšanas.