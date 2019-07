No tām septiņi ir Vjetnamas pilsoņi, viens Armēnijas pilsonis, viens Zviedrijas pilsonis un deviņi Latvijas pilsoņi, informē Valsts policija.

Deviņi ārvalstnieki aizgājuši no patversmēm un, visticamāk, ir klaiņotāji. Arī vienam Latvijas pilsonim, kurš aizgāja no Ģimenes krīzes centra, ir nosliece uz klaiņošanu, stāsta Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska. Divas personas izsludinātas meklēšanā saistībā ar vecāku šķiršanās procesu. Tie ir gadījumi, kad viens no vecākiem bez atļaujas paņem bērnu un neatdod.