5 faktori, kas var bojāt ādas aizsargājošo slāni

Mikroorganismi, kas dzīvo uz ādas, pasargā to no slikto jeb patogēno mikroorganismu vairošanās uz ādas virsmas. To sauc par mikrobiomu. Ādai ir arī sava aizsargbarjera jeb skābā mantija (plēve, ko veido tauku un sviedru maisījums), kas neļauj ādai kļūt sausai un aizsargā no mikrobiem. To apzīmē ar pH skalā no 1 līdz 14. Līdz 7 vide ir skāba, bet tālāk sārmaina. Šī skala palīdz orientēties, jo ādas pH ir skābs, bet ziepju – sārmains.