Pārdabisku būtņu darbs vai zāliena maitātājas - sēnes?

Lai atbrīvotos no raganu apļiem, pirmais solis ir atbrīvošanās no visām sēnēm un to aizmetņiem. Tālāk seko augsnes maiņa - no paša micēlija atbrīvoties būs grūti, tāpēc ar sēņotni apaugušo augsni ir nepieciešams izrakt vismaz 30 centimetru dziļumā. Micēlija rakšanu veic uzmanīgi un pārliecinies, lai tas būtu pilnībā izrakts. Roc mazliet aiz gredzena robežlīnijas. Apļus aizpildi ar svaigu augsni no komposta vai iegādājies speciālu kūdru vai melnzemi zālienam un iesēj jaunu mauriņa sēklu maisījumu.