Lielo pilsētu asociācija: Pašvaldībām nav skaidrības par sabiedriskā transporta funkcionēšanu pēc administratīvi teritoriālās reformas

Runājot par sabiedriskā transporta tīkla attīstību, ministrs uzsvēra, ka Satiksmes ministrijas (SM) mērķis ir motivēt iedzīvotājus pārsēsties no privātā automobiļa uz konkurētspējīgu, kvalitatīvu, pieejamu, ērtu un drošu sabiedrisko transportu. To paredz SM izstrādātā Sabiedriskā transporta koncepcija periodam no 2021. līdz 2030.gadam. Kā vienu no būtiskiem pasākumiem Linkaits uzsvēra bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu mazapdzīvotos lauku reģionos, motivējot iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu. Pēc ministra vārdiem, līdz 2021.gadam varētu tikt ieviesti ap 20 bezmaksas transporta maršruti. Lai sekmētu sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, tiks ieviesti arī komerciālie maršruti, kuros visi izdevumi būs paša uzņēmuma pašrisks.