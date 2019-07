Meksikā atklāts plašs migrantu kontrabandas tīkls

"Soriana" pirmdien paziņoja, ka sestdien Verakrusas štatā aizturētā automašīna nav no šī uzņēmuma preču piegāžu autoparka un nepieder šim uzņēmumam.

Meksikas varas iestādes jūnijā atrada piecas kravas automašīnas, kuras veda 925 migrantus, kas gandrīz visi bija no Centrālamerikas. Uz dažām no šīm automašīnām bija pazīstamu firmu logo, bet nebija skaidrs, vai tie bija viltojumi vai arī šoferi nelegāli lietojuši šo firmu automašīnas bez to ziņas.