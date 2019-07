No amata atkāpies Okupācijas muzeja direktors

"Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valde ir iejaukusies muzeja operatīvajā darbībā, un stingri ierobežojusi manas tiesības līdzekļu izmantošanā," turpinājis Nāgels, "es uzskatu, ka šī iejaukšanās novedīs vai ir jau novedusi pie līdzekļu neracionālas izmantošanas. Es izjūtu lielu atbildību pret ziedotiem un valsts piešķirtiem līdzekļiem, un neuzskatu, ka es varu piedalīties to neracionālā izmantošanā."

Nāgels aģentūrai LETA sacīja, ka viņam kā muzeja direktoram ir juridiska atbildība par līdzekļu izmantošanu, tomēr viņš nevar ar līdzekļiem rīkoties tā, kā šķiet pareizi, bet atbildību par to tāpat ir spiests uzņemties. "Tagad ir lēmums, ko ierosina biedrības valde - par jauno ekspozīciju. Mana vadītā grupa bija iesākusi veidot plānus par jaunās ekspozīcijas izveidi, bet pašlaik ir pieņemts lēmums to visu izmest un sākt ekspozīcijas plānošanu no jauna un rīkot konkursu," pauda Nāgels.