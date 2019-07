Piena Ceļu ietver milzīgs tukšums, kas kļūst arvien lielāks un tukšāks

Pirmo reizi šī plašā un tukšā struktūra, kas dēvēta par “Local Void” (LV), tika aprakstīta 1987. gadā, tiesa, joprojām ir ļoti maz zināms par to. Tas ir daļēji tāpēc, ka no Zemes to gandrīz nav iespējams novērot.