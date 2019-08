Kāpēc dienā vajadzētu izlasīt vismaz 15 grāmatas lappušu?

Visiem ir zināms labums, ko cilvēks iegūst no lasīšanas, – plašākas zināšanas, lielāks vārdu krājums un kvalitatīva laika pavadīšana – tomēr ne visi uzskata, ka grāmatu lasīšana ir pietiekami vajadzīga un vērtīga. Darbs, pienākumi, ģimene – tās ir tikai dažas lietas, kas var atturēt cilvēku no lasīšanas. Arī bailes no bieziem sējumiem varētu būt pie vainas. Tomēr zinātnieki ir pierādījuši, ka dienā nav jāizlasa simtiem lappušu, lai cilvēks gūtu kādu labumu.