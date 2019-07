Rugājos un Zilupē konsekrētas divas jaunas katoļu baznīcas

Zilupes katoļi jau piecus gadus ar nepacietību gaidīja jauna dievnama celtniecības pabeigšanu vecās baznīcas vietā, apgalvoja Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes vikārs Vitālijs Filipenoks. 2013.gadā tika novērtēts vecās koka baznīcas tehniskais stāvoklis un konstatēts, ka ēka ir ekspluatācijai bīstama un arī atjaunot to nav iespējams, tāpēc bīskaps Bulis pieņēma lēmumu veco baznīcu nojaukt un tās vietā celt jaunu. Zilupes vecā koka baznīca tika demontēta 2014.gada 23.maijā.

Zilupes jaunā baznīca ir celta no sarkanajiem ķieģeļiem, to rotā viens tornis un iekštelpās ir izveidoti oša koka altāri. No vecās baznīcas ir pārnesti liturģiskie priekšmeti un svētbildes.