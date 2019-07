Krievijā 650 000 parakstu savāc prasība stingrāk apkarot vardarbību ģimenē

Это не модный флешмоб и не хайп -------------------------- Мне было страшно выкладывать эти фото, настолько они реалистичные. Я никогда не подвергалась домашнему насилию. Ни один мужчина не поднимал на меня руку. Но такое сплошь и рядом. Несколько раз я видела женщин которых били. Я видила как это страшно. Несколько лет назад у меня была домработница. Никогда не забуду как однажды она сначала отпросилась, а прийдя через 2 дня, она сняла солнечные очки и мое сердце сжалось. Ее лицо было одним сплошным синяком, гематомы от ударов на голове, руках, ногах по всему телу. Это чудовище не просто ее бил. Он ее убивал. Сначала металлической ножкой от табуретки, затем ногами.я помню ее слезы. Увидить такое страшно, не говоря уже о том, что не дай Бог оказаться на месте женщины которую бьют. ⠀ ⚫Страшно, что ежегодно в РФ от домашнего насилия умирают более 10.000 женщин. ⠀ ⚫Страшно, что 80% женщин-заключенных, сидящих за убийство, получили срок в попытках защитить себя или своих детей от абьюзера. ⠀ ⚫Страшно, что тысячи женщин ежедневно терпят издевательства, потому что в нашем гос-ве нет закона, защищающего их от домашнего насилия, а попытки самостоятельно уйти заканчиваются увечьями или смертью. ⠀ Закон о домашнем насилии принят в 127 странах. Во всем мире он спасает жизни миллионам женщинам и обеспечивает им защиту от тиранов. Благодаря ему жертва может обратиться в полицию и не услышит в ответ равнодушное:"Будет труп, приедем и опишем". ⠀ Нашей стране необходим этот закон, чтобы предотвратить тысячи убийств, совершающихся в стенах дома. ⠀ Флешмоб #ЯНеХотелаУмирать создан в поддержку принятия Федерального Закона о домашнем насилии, который может быть рассмотрен Госдумой уже это осенью. И ты можешь этому поспособстовать. ⠀ Что для этого нужно сделать? ✅ Подписать петицию с требованием принять закон на сайте http://domesticviolence.ru/. Необходим 1 миллион подписей. ✅ Рассказать об этом своим друзьям и знакомым, создав максимальную огласку. ✅ Принять участие в акции, выложив свое фото с надписью на себе или табличкой с хэштегом #ЯНеХотелаУмирать. Огромная благодарность тем кто поддержал меня, Анфиса @begeza_anfisa за грим и фотограф Дима Новиков @dima_novikov_photo ❤❤❤❤❤

