“Tas bija spontāns lēmums, kas noveda pie pasakaina rezultāta” jeb atklāj Latviju ar ārzemnieka acīm

Lai gan Lībijas pilsonis Belals devās prom no dzimtajām mājām, lai studētu un dzīvotu ārzemēs, viņš paspēja novērot, ka ne visi vietējie novērtē to, kas ir Latvijā: “Esmu saticis daudz latviešu, kas vēlas braukt prom un nemaz neapzinās, kas ir viņu acu priekšā. Es viņiem ieteiktu dot Latvijai vēl vienu iespēju un pamēģināt paskatīties uz visu no citas perspektīvas – iztēloties, ka viņi ir ārzemnieki un šī ir vieta, ko viņiem ir iespēja atklāt pilnīgi no jauna.”