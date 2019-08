2. augustā Liepājā sākās "Summer Sound", pulcējot ne mazums mūzikas fanu. Pirmajā dienā klausītājus priecēja, piemēram, Marta, Aija Andrejeva, "Singapūras Satīns", Chris Noah, "Sub Scriptum", "The Him" un "Labvēlīgais tips".