Žūrijas iespaidi par “Latvijas Gada auto 2020” titula pretendentiem

“Latvijas Gada auto” konkursa dalībnieku rindas ļoti labi atspoguļo jaunu automobiļu tirgus tendences un pircēju pieprasījumu. Šogad teju visi konkursam “Latvijas Gada auto 2020” patlaban pieteiktie dalībnieki ir kādas apvidus auto klases pārstāvji – tikai 4 no 15 nav ‘apvidnieki’. Arī sestdien notikušajā braucienā, lielākā daļa bija apvidus automobiļi. Varētu domāt, ka konkurss kļuvis par vienveidīgu sacensību, taču nav tik vienkārši. Šodien šī automobiļu kategorija ir izplētusies arvien dažādākos virzienos. Apvidus automobiļi var nebūt ar milzīgu klīrensu un pilnpiedziņu, jo lielākā daļa no tiem pārsvarā tiek lietoti civilizētos apstākļos. Jau kādu laiku tāda ir tendence un tāds ir pircēju pieprasījums. Līdz ar to visi apvidus automobiļi nav liekami vienā kastītē, un tāpēc arī pagājušā gada konkursā tika ieviesta nominācija “Pilsētas apvidus auto”. Un atcerēsimies, ka pēdējos divos gados uzvaras laurus tomēr plūca kompaktklases ne apvidus klases modeļi. Kurš būs “Latvijas Gada auto 2020”, uzzināsim 6. decembrī!