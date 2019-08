Intervija: Vjačeslavs Kaščejevs par kvantu fiziku un dzīves filozofiju

“Man palaimējās diezgan agri savā dzīves ceļā atrast durvis uz pasauli, kura mani absolūti fascinē, – teorētiskās fizikas pasauli.” Papildus tam viņš uzsver, ka priecājās uzzināt, ka nav gluži vienīgais, kurš ir ieinteresēts konkrētajā pasaulē, un ka, lai arī lielu daļu sava laika viņš pavada pētniecībā, zinātne tomēr ir ļoti saistīta ar tīklošanos, un tieši saikne ar citiem cilvēkiem ir tā, kas nes kvalitatīvākos augļus. “Manas dzīves filozofija ir mēģinājums būt harmoniskās attiecībās ar man apkārt esošiem cilvēkiem visdažādākajās lomās un izpausmēs un mācēt saklausīt un sadzirdēt, ko pasaule, tai skaitā caur šiem cilvēkiem, cenšas man pasacīt.” Savukārt tieši līdzsvars starp universāliem, matemātiskā formā satveramiem nedzīvās pasaules likumiem un to bezgalīgo daudzveidību, kādā cilvēki spēj interpretēt savu klātbūtni šajā pasaulē, veidojot interesantus stāstus, ir tas, kas, viņaprāt, to strikto matemātisko fonu izgaismo un tam piešķir krāsas.

Filozofija, gluži kā fizika un matemātika, ir neatņemama zinātnes un dzīves sastāvdaļa, kura var novest pie nepieciešamajām atziņām. “Mani saista domāt par jautājumiem, kuriem es varu kaut ko pienest klāt, kuri man padodas un par kuriem vēl neviens nav domājis.” Tas nav tikai par kvantu fiziku, bet arī par dzīves filozofiju. “Viena filozofiska atziņa, kuru esmu savā dzīvē pārnesis no formālām kvantu fizikas studijām uz ikdienu un pieredzi, ir tāda, ka, skatoties uz lietu vai parādību tikai no vienas puses – no vienas atskaites sistēmas ar viena cilvēka aci -, bilde vienmēr būs nepilnīga.” Tāpēc ir nepieciešams spēt paskatīties no cita skatu punkta, pat ja tas ir pretrunīgs ar paša uzskatiem. Tikai tādā veidā ir iespējams mainīt atskaites sistēmu un iegūt citādu perspektīvu, kura var palīdzēt redzēt problēmu un risināt situāciju kvalitatīvāk. “Jābrīdina, protams, uzmanīties, ka no eksaktiem, precīziem dabas likumiem var atvasināt daudzas, varbūt filozofiskas vai dzīves atziņas, un var no tām iedvesmoties, bet otrādi tas nestrādā. Ir svarīgi nošķirt, kur ir notikusi brīvi subjektīva interpretācija un kur mums ir sausi objektīvi fakti.”