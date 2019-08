Intervija: Matijs Babris par mūsdienu cilvēku un piedzīvojumiem

“Ir jābūt kustībā, proti, gan fiziskā, gan mentālā ziņā. Ir jākustas ikdienā, lai mēs būtu veselīgi, un nevajag iestrēgt konkrētos darbos, uzskatos, darba vietās – ir jāmaina lietas, ir jāmācās un jākustas uz priekšu.” Tomēr tas nav vienīgais, kas viņu ir virzījis uz priekšu un ir ļāvis darīt to, ko no sirds ir vēlējies. “Tas, ko visu mūžu var mācīties, ir spēja kombinēt spontanitāti un plānošanu tajā perfektajā procentā, kurš tev der. Proti, to diskomforta un komforta līmeni.” Tāpēc lielu uzsvaru viņš liek tieši uz to, ka cilvēkam ir nepieciešams doties ārā no savas komforta zonas un iesaistīties avantūrās, kuras sākotnēji varētu šķist pat biedējošas. Taču, kā jau minēts, arī dzīves plānošana ir neatņemama sastāvdaļa. Tieši tāpēc Matijam ir trīs soļu plāns: “Pirmkārt, vienmēr ir jābūt vietai, kur pierakstīt idejas, – tas ir supersvarīgi. Otrā lieta: ir jābūt sarakstam, kuru tu neskaties katru dienu, kurš tev nav stresa saraksts, bet kurā vienkārši ieliec lielos mērķus. Tad trešā, pati svarīgākā, lieta ir kalendārs, un tur tu liec iekšā lietas visu laiku, teiksim, pēc gada kaut kur jātiekas – ieliec!” Tāpēc, vai tas ir plānotājs, kalendārs, telefons vai vienkārši pierakstu blociņš – tam ir jākļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. “Ja nebūtu kalendāra un tādu “to do” sarakstu, es netiktu galā ar dzīvi, pilnīgi noteikti. Tā ka īstenībā telefons un internets ir vienkārši perfektas lietas, ko izmantot mūsdienās.”