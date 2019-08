Cīņa par varu Rīgas domē: Bergmanis noliedz Burova sacīto par izteiktajiem ultimātiem

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiāla informācija liecina, ka viens no ultimātu uzstādītājiem ir tieši Bergmanis, kurš cer ieņemt vicemēra amatu. Tomēr, pēc Bergmaņa, no viņa puses nekādas prasības nav izvirzītas, jo frakcija jau maijā pieņēma lēmumu viņu virzīt šim amatam.

"Minētais lēmums joprojām ir spēkā esošs un saistošs. Es personīgi nekādus ultimātus uzstādījis neesmu, jo esmu komandas cilvēks un darbojos saskaņā ar frakcijas pieņemtajiem lēmumiem," teica deputāts, aicinot kolēģus atturēties no prakses mētāties ar nepatiesiem apvainojumiem.

Taujāts, vai Bergmanis tomēr no šīs nominācijas pats neplāno atteikties, ņemot vērā to, kādas neskaidrības tas raisa, viņš norādīja, ka to nedarīs, ja vien frakcija nelems citādāk.