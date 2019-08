Tiem, kuri vēl nav paspējuši izlasīt rakstu sērijas pirmo rakstu , vai kuriem ir nedaudz piemirsies, atgādināšu, ka savu vasaras atvaļinājumu šogad nolēmu pavadīt salīdzinoši noslēpumainajā Tuvo Austrumu valstī – Jordānijā. 10 dienās es un seši mani draugi izbraukājām šīs valsts teritoriju no galvaspilsētas Ammānas līdz pat Sarkanās jūras pilsētai Akabai dienvidos. Vairāku rakstu garumā esmu nolēmis padalīties iegūtajā pieredzē ar TVNET lasītājiem. Sērijas otrais raksts ir veltīts mūsu izbraukumam Wadi Rum tuksnesī.

Arābu valodā Wadi Rum nozīmē «vieglu smilšu ieleja» vai arī «romiešu ieleja». Tomēr par ieleju šo vietu man īsti saukt negribētos. Tas vairāk līdzinās atsevišķam rezervātam, kurš ir nošķirts no pārējās Jordānijas un kurā valda sava pasaule un noteikumi. Ja man vajadzētu ietvert Wadi Rum kādā konkrētā apzīmējumā, tad es to varētu raksturot kā klinšainu safari parku ar Tuvo Austrumu kultūras garšu.

Wadi Rum ir pašos valsts dienvidos, netālu no Jordānijas robežas ar Saūda Arābiju. Tuvākā lielā apdzīvotā vieta ir valsts dienvidu pilsēta Akaba, taču mēs paši palikām nedaudz vairāk uz ziemeļiem – netālu no Maānas pilsētas. Jordānijas izveidotā lielceļu sistēma nodrošina salīdzinoši ērtu piekļūšanu šai vietai ar mašīnu, tāpēc silti iesaku izmantot tās sniegtās priekšrocības. Uzreiz gan varu piebilst, ka nezinu, kā ar īrētu mašīnu ir braukt pašā Wadi Rum iekšienē. Mēs izmantojām nedaudz citu pieeju.

Wadi Rum nolēmām apskatīt dienu pēc Petras apmeklējuma, kura, starp citu, arī atrodas netālu no Maānas pilsētas. Jau rezervējot mūsu mitekli caur AirBnB, tā saimniece laipni piedāvāja par salīdzinoši labu cenu organizēt apskates tūri.

Par 350 EUR (50 EUR no cilvēka) mēs ieguvām gidu, džipu, divas ūdens pudeles katram, pusdienas, vakariņas, naktsmītni beduīnu teltīs un brokastis nākamajā rītā.

Pēc jau pavisam neilga brīža sākām braucienu, un jau pie pirmajiem skatiem aizrāvās elpa. Visapkārt bija tik daudz smilšu un klinšu interesantos toņos! To visu papildināja zilganie debesu toņi, kuri lika domāt par to, cik lielu skaistumu daba ir spējīga radīt. Lai mūs nedaudz vairāk izklaidētu, gids un mūsu AirBnB saimniece vienā brīdī izliecās laukā pa mašīnu un tā tika vadīta tikai ar vienu roku. Vismaz man tas izskatījās iespaidīgi.

Gids mums pastāstīja, ka šajā vietā uz brīdi esot palicis Arābijas Lorenss. Tas esot noticis laikā, kad viņš devies no Arābijas pussalas uz mūsdienu Sīrijas teritoriju.

Tomēr vēstures zināšanu papildināšana nebija šīs vietas fokuss. Gids mums parādīja kalnu, kurā var uzkāpt un no kura paveras skaists skats. Mani ceļa biedri šo iespēju nolēma izmantot, taču es nolēmu pataupīt spēkus citām kāpšanas vietām un devos atpūsties uz beduīnu telti. Tur man piedāvāja tēju, kura izskatījās pēc Latvijā nopērkamās paciņu melnās tējas. Zinot, ka esmu tūrisma objektā, mana pirmā reakcija bija – cik jāmaksā? Tomēr tad man laipni paskaidroja, ka tēja ir daļa no viesmīlības, un naudu neņēma. Pieliekot to pie lūpām, sapratu, cik nepareizs bija mans uzskats. Manas garšas kārpiņas sen nebija baudījušas ko tik tīkamu. Pēc tam man paskaidroja, ka tējai tās īpašo garšu piešķirot kardamons. Viņi šo garšvielu turpat teltī arī pārdeva, un nolēmu par 2.50 EUR atvest sev mājās kādu suvenīru.