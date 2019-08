ZM: Pērn Latvijā izmeklētajos pārtikas paraugos nav pārsniegts pesticīdu atliekvielu līmenis

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) norādīja, ka pārtikas kvalitāte un drošība ir būtisks faktors, it sevišķi laikā, kad klimata pārmaiņu ietekmē ir jāpielāgo augu aizsardzībā izmantojamie instrumenti. "Lai pasargātu augus no bojājumiem vai pilnīgas bojāejas, ir būtiski izmantot atbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, tajā pašā laikā šie līdzekļi jāizmanto, ievērojot korektu to lietošanas kārtību. Par to, vai visi šie faktori tiek ievēroti, mēs varam pārliecināties, veicot pārraugošās darbības - pārbaudot augu un dzīvnieku izcelsmes produktus," norādīja ministrs.