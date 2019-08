Latvijas skolēni izcīnījuši bronzas medaļas Starptautiskajā informātikas olimpiādē

Kopumā par medaļām olimpiādē, kas no 4. līdz 11. augustam notika Baku, Azerbaidžānā, cīnījās 325 dalībnieki no vairāk nekā 80 valstīm, tostarp arī ASV, Ķīnas, Japānas un Korejas. Sarežģītā sacensībā Matīss Kristiņš no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Kārlis Šusters no RTU Inženierzinātņu vidusskolas saņēma bronzas medaļas.