Bedrainas un applūdušas ielas. Tie ir tikai daži no aktuālajiem Rīgas infrastruktūras jautājumiem. Lai runātu par to, kādas ir esošās problēmas, un kā tās risināt, uz raidījumu “Komforta zona” aicinājām Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Vadimu Faļkovu, kā arī apvienības "Pilsēta cilvēkiem" vadītāju Māri Jonovu. Galvenokārt tika apspriesta veloinfrastruktūras nākotne, aktuālie ielu remonti, Rīgas tiltu stāvoklis un pilsētas gatavība vērienīgajam “Rail Baltica” projektam.

Šā gada 1. augustā tika pabeigts Krasta ielas remonts. Tur tika atjaunots asfalta segums 102 122 kvadrātmetru platībā, iepriekš ziņoja TVNET. Kā raidījumā apstiprināja Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītājs Vadims Faļkovs, tajā pašā Krasta ielā ir plānots būvēt veloceliņu. Rīgas domes Satiksmes departaments, pēc Faļkova vārdiem, konkursu iecerējis izsludināt rudenī. Veloceliņš plānots gan pilsētas centra, gan Ķengaraga virzienā, gan virzienā no Dienvidu tilta uz Ķengaragu. Tāpat ir veloceliņa projekts no Dienvidu tilta uz pilsētas centru, taču to nerealizēja naudas trūkuma dēļ, raidījumā atzīmēja Faļkovs.