Atteicās melot, ka nav spīdzināta: Saūda Arābijas aktīviste nepieņem piedāvājumu pamest ieslodzījumu

Saūda Arābijas sieviešu tiesību aktīviste Ludžaina Hatlula atteikusies uzņemt videopaziņojumu, kurā noliedz iepriekšējos apgalvojumus par cietumā piedzīvoto spīdzināšanu, apmaiņā pret atbrīvošanu no ieslodzījuma. Par to paziņojusi pirms vairāk nekā gada arestētās sievietes ģimene, vēsta "The Guardian".