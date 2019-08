Britu finanšu ministrs bezvienošanās "Brexit" raksturo kā nodevību

Hamonds, kurš atkāpās no amata 24.jūlijā dažas stundas pirms Borisa Džonsona stāšanās Lielbritānijas premjerministra amatā, norādīja, ka lielākā daļas tautas un parlamenta deputātu neatbalsta izstāšanos no ES bez vienošanās.

Hamonds pauda viedokli, ka pārslēgšanās no centieniem panākt izmaiņas pagaidu risinājumā uz prasību to vispār izsvītrot no vienošanās ir pagrieziens no stingras sarunu nostājas uz iznīcinošu.