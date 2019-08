Varonīgo A321 apkalpi pirms lidmašīnas pacelšanās divas reizes brīdināja par putniem

„Urālu aviolīniju” piloti no Žukovskas lidostas izlidoja plkst.6:12 un jau pēc divām minūtēm pilots ziņoja par to, ka viens no dzinējiem ir pārstājis darboties. Dispečers viņiem atļāvis atgriezties lidostā, taču pēc tam, kad darbību pārtraucis arī otrs lainera dzinējs, šādas iespējas praktiski vairs nebija.