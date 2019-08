Atrastus dokumentus sociālajos tīklos publicēt nedrīkst

Ja gadās nozaudēt pasi vai ID karti, par to nekavējoties jāziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai arī Valsts policijai, vai Valsts robežsardzei. Ja dokuments pazaudēts ārvalstīs, tad par to jāziņo Latvijas vēstniecībai.

"Nekādā gadījumā nedrīkst šo dokumentu, fotogrāfiju ar to publicēt kādā sociālajā tīklā, lai atrastu īpašnieku. No vienas puses, ir saprotama šī atradēja vēlme tādā veidā it kā palīdzēt, bet tā noteikti nav laba ideja," norāda Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.